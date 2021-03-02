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Gündem
Ersan ERDOĞAN/ MANİSA (DHA)-
Haber Giriş: 02.03.2021 - 15:06 | Son Güncelleme:

Manisa Dericiler Sitesi'nde korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

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Manisa Dericiler Sitesi'nde korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde plastik maddelerin istif edildiği ve kimyasal maddelerin bulunduğu alanda yangın çıktı. Yangın nedeniyle gökyüzüne yükselen siyah dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü.

Manisa Dericiler Sitesi'nde, saat 13.30 sıralarında plastik maddelerin istif edildiği ve kimyasal maddelerin bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevlere itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken, gökyüzüne yükselen siyah dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü.

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Manisa Dericiler Sitesinde korkutan yangın Dumanlar gökyüzünü kapladı

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