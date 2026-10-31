Manisa BBSK’ye operasyon: Eski başkan dahil 4 kişi gözaltına alındı

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Manisa Büyükşehir Belediyespor'un geçmiş dönem hesaplarına yönelik 'zimmet' ve 'suç gelirlerinin aklanması' suçlamaları kapsamında başlatıldı.

Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda eski Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı ve Basketbol Şube Sorumlusu E.H., eski kulüp asbaşkanı ve Voleybol Şube Sorumlusu M.K., kulübün eski muhasebecisi Ö.K. ile Manisa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BESOT A.Ş. görevlisi F.K. gözaltına alındı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve benzeri kurumlardan elde edilen bilgi, belge ve hesap hareketlerinin, incelemeye alındığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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