Manisa ve Balıkesir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın, saat 11.00 sıralarında kırsal Çarıkbozdağ Mahallesi'nde meydana geldi. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye 3 uçak, 7 helikopter, 13 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında, alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

BALIKESİR'DE DE orman yangını

BALIKESİR’in İvrindi ilçesinde başlayan orman yangınına 6 helikopter ve 4 uçak havadan, arazözler ve ekipler ise karadan müdahale ediyor. Edinilen bilgiye göre, İvrindi ilçesi Gümeli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 12.00’de çıkan yangına ilk müdahale havadan 10 dakika içerisinde yapıldı.

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Daha sonra bölgeye 5 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 2 su ikmal aracı, 3 uçak, 2 helikopter ve 72 personel sevk edildi. Ekipler yangını müdahale çalışmalarına başlarken çevre illerden de yangın söndürme çalışmalarına destek için 4 helikopter, bir uçak, 10 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 6 dozer sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.