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Manisa Akhisar'daki orman yangını 14 saat sonra kontrol altında

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#Orman Yangını#Manisa#Akhisar
Manisa Akhisardaki orman yangını 14 saat sonra kontrol altında
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2026 10:11

Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile 14 saat sonra kontrol altına alındı.

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Akhisar ilçesindeki Evkafteke Mahallesi yakınlarındaki ormanda, dün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbarla bölgeye 9 uçak, 13 helikopter, 50 arazöz, 17 itfaiye aracı, 22 su tankeri, 7 dozer ve 1 TOMA sevk edildi. Ayrıca 5 iş makinesi ve 335 personelle yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

Dün akşam saatlerinde enerjisi düşürülen yangın saat 03.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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#Orman Yangını#Manisa#Akhisar

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