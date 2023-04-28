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Manisa Akhisar'da 'kökünü kurutma' operasyonda 25 gözaltı

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#Manisa#Operasyon#Uyuşturucu
Manisa Akhisarda kökünü kurutma operasyonda 25 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2023 18:40

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, jandarmanın uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği 'kökün kurutma' adı altında düzenlenen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 24'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Manisa İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Akhisar ilçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla, geçen 26 Nisan'da uyuşturucu satıcılarına yönelik, 'kökünü kurutma' adı altında operasyon düzenlendi. 10 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 25 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa Akhisarda kökünü kurutma operasyonda 25 gözaltı

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar metamfetamin, esrar, uyuşturucu hap, uyuşturucu nitelikli sigara ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 1'i tutuklandı. Diğer şüphelilerden 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 24'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Manisa Akhisarda kökünü kurutma operasyonda 25 gözaltı

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#Manisa#Operasyon#Uyuşturucu

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