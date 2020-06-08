Manipüle ne demek? Manipüle nedir? Manipüle TDK kelime anlamı

Manipüle Fransızca kökenli bir kelime olarak Türkçede uzun yıllardır bulunan bir sözcüktür. TDK açısından ele alındığı zaman bu kelimenin anlamı, ‘etkileme ya da yönlendirme’ biçiminde bizi karşılıyor.

Manipüle Ne Demek?

Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığında, ‘yönlendirme ve etkileme’ anlamları ile beraber Türkçede yer almaktadır. Özellikle herhangi bir kişiyi farklı durumlar ile beraber başka bir düşünceye sevk etmek veya onu ikna etmek gibi alanlar üzerinde yapılabilmektedir. Aynı zamanda psikolojik manipülasyon üzerinden türemiş bir kelime şeklinde öne çıkmaktadır. İnsanları kendi bilgileri dışında ve istemedikleri bir duruma yönlendirmek ya da etkilemek şekilde ele alınabilmektedir.

Manipüle hem resmi kaynaklarda hem eğitim kitaplarında hem de gündelik yaşamda kullanılan sözcükler arasında yer almaktadır.

‘’Bizim manipüle etmeden önce hemen buradan uzaklaşalım.’’

Bu şekilde cümle içerisinde kullanabilir ya da tek başına da değerlendirebilirsiniz. Manipüle kelimesi bir kişiyi herhangi bir duruma karşı yönlendirme olarak da değerlendirilebilir. Örneğin bir düşünce ile beraber aynı zamanda herhangi bir sektör açısından da kullanılmaktadır. Örneğin finansal sektör üzerinden oldukça fazla kullanılan bir kelime olduğunu dile getirmek mümkün. Aynı zamanda psikiyatrik açıdan da önemli bir terim olarak öne çıkıyor.