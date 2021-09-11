Manipülasyona karşı Doğrulama Platformu

Altun, analizinde özetle şunları kaydetti:

YIKICI BİR SİLAH

“Dezenformasyon, uygulanması kolay, uygulandığı zaman da karşı konulması zor, yıkıcı bir silahtır. Yalanın organize ve enstrümantal haliyle mücadele, yalanı ortaya çıkaranlara ve bu yalanı bilinçli şekilde yayanlara karşı kararlı bir duruşla başarı kazanabilir.

‘HELP TÜRKİYE’

Türkiye’de bu yıl temmuz ayı sonunda başlayan orman yangınları sırasında sosyal medya platformlarında başlatılan negatif içerikli ‘Help Turkey’ adlı kampanya ve bir İngiliz bakanın Afgan göçmenlerle ilgili geçici mülteci merkezleri hakkındaki makalesini ‘Türkiye’de mülteci merkezi kurulacak’ şeklinde yalanla, en güncel ‘Post-Truth’ (gerçek sonrası) örneklerine imza atılmıştır.

‘DOĞRU MU?’

İletişim Başkanlığı olarak Türkiye’nin ulusal ve uluslararası alandaki hakikat mücadelesinde önemli bir rol oynayacak, sosyal medyadaki dezenformasyon ve manipülasyona karşı direnç inşa edecek yeni nesil doğrulama platformu ‘DOĞRU MU?’ üzerinde çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. ‘DOĞRU MU?’ platformu ile sosyal medyada yayılan haber ve bilgilerin gerçek olup olmadığını öğrenme ihtiyacı giderilecektir.”

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