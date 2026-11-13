‘Manifest’in menajeri Tolga Akış tahliye oldu

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İddianamede Akış’ın, konserlerdeki koreografilerin ve yayımlanan görüntülerin toplumun edep ve haya duygularını nasıl etkileyebileceğini bilmemesinin mümkün olmadığı, söz konusu gösteri ve kıyafetlerin pazarlama stratejisi olarak kullanıldığı iddia edilmişti.

‘SUÇ UNSURU OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM’

İstanbul 43’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Tolga Akış ve avukatları katıldı. Akış, 77 gündür, işlemediği bir suç nedeniyle cezaevinde yattığını söyleyerek, “İddianamede müstehcenlik suçunun hangi fiile dayandırıldığını muallak buldum. Konserde yapılan herhangi bir hareketin suç unsuru olduğunu düşünmüyorum” dedi.

Akış, “Mekânda izleyiciler arasında 18 yaşından küçük biri yoktur. Konseri 18 yaş üstü olarak tanıtmamızın sebebi, mekanın 18 yaş sınırının bulunmasıdır. Bu mekânla alakalıdır, konserin teması değildir. Ayrıca görüntü paylaşılmamasıyla ilgili net bir ibaremiz vardı. Üçüncü kişilerin paylaştığı görüntüleri biz yaymadık. Resmi mecralarımızın hiçbirinde konserle ilgili paylaşım yapılmamıştır. Hatta başkalarınca paylaşılan konser görüntülerinin paylaşılmaması için suç duyurusunda bulunduk. Bunlar da benim suça ilişkin bir tutumum olmadığını gösterir. Konser anında cinsel içerikli herhangi bir koreografi yapılmadı. Kızların bazı hareketleri insanlara ters gelmiş olabilir ancak bunların suç unsuru olduğunu düşünmüyorum. Manifest grubundaki kızların yargılandığı ve ceza aldığı davaya konu olan konserdeki hareketler önceden planlanmamıştı. Manifest grubu genel anlamda pozitifliği öne çıkaran bir gruptur. Üyelerin ve benim suç kastımız yoktur” dedi.

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Mahkeme, Tolga Akış’ın yurtdışına çıkış yasağı adli kontrol kararıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.