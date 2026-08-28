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'Manifest' grubunun menajeri Tolga Akış adliyeye sevk edildi

Güncelleme Tarihi:

#Tolga Akış#Gözaltı#Manifest
Manifest grubunun menajeri Tolga Akış adliyeye sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2026 10:25

"Müstehcenlik", "uyuşturucu madde kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Manifest' grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, adliyeye sevk edildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan kamuoyunda "Manifest" olarak bilinen grubun kurucusu ve menajeri Akış'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Akış, adliyeye sevk edildi.

Kamuoyunda "Manifest" olarak bilinen grubun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, "müstehcenlik", "uyuşturucu madde kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Manifest grubunun menajeri Tolga Akış adliyeye sevk edildi

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#Tolga Akış#Gözaltı#Manifest

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