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'Manifest' grubunun kurucusu Tolga Akış gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Manifest#Tolga Akış#Gözaltı
Manifest grubunun kurucusu Tolga Akış gözaltına alındı
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2026 16:23

'Manifest' olarak bilinen grubun kurucusu ve menajeri Tolga Akış gözaltına alındı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, menajer Tolga Akış ‘müstehcenlik’, ‘uyuşturucu madde kullanma’ ve ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçlarından gözaltına alındı.

Manifest grubunun kurucusu Tolga Akış gözaltına alındı


Manifest müzik grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Menajer Tolga Akış, ‘müstehcenlik’, ‘uyuşturucu madde kullanma’ ve ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçlarından gözaltına alındı.

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#Manifest#Tolga Akış#Gözaltı

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