'Manifest' grubunun kurucusu Tolga Akış gözaltına alındı

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2026 16:23
'Manifest' olarak bilinen grubun kurucusu ve menajeri Tolga Akış gözaltına alındı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, menajer Tolga Akış ‘müstehcenlik’, ‘uyuşturucu madde kullanma’ ve ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçlarından gözaltına alındı.Manifest
müzik grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış
hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Menajer Tolga Akış, ‘müstehcenlik’, ‘uyuşturucu madde kullanma’ ve ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçlarından gözaltına alındı.