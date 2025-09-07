×
HABERLERGündem Haberleri

Manifest grubu hakkında 'Hayasızca hareketler' ve 'Teşhircilik' suçlarından soruşturma

Güncelleme Tarihi:

#Manifest Grubu#Konser#Soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2025 12:04

Beşiktaş'ta dün akşam konser veren Manifest grubu hakkında 'Hayasızca hareketler' ve 'Teşhircilik' suçlarından soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dün akşam Beşiktaş'ta konser veren Manifest grubu hakkında toplumun sahip bulunduğu ortak edep, ar ve haya duygularının ihlâli ve incitilmesi, edep ve ahlâk temizliğine, toplum kültürünün önemli bir kısmını oluşturan edep, iffet, ar ve haya duyguları, edep törelerine saldırı niteliği taşıyan, çocukları ve gençlerin bu duygularına zarar verip olumsuz etkileyici nitelikte olan eylem ve hareketlerde bulunduklarının tespit edilmesi üzerine 'Hayasızca hareketler' ve 'Teşhircilik' suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı.

Yapılacak inceleme ve araştırmalar sonrasında tespit edilecek suçlar kapsamında değerlendirme ve soruşturma yapılmak üzere gerekli araştırma, inceleme ve şüphelilerin tespiti için kolluk birimlerine talimat verildiği öğrenildi.

