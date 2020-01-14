Manidar ne demek? Manidar nedir? Manidar TDK kelime anlamı

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Manidar kelimesi Arapça kök ve Farsça ekiyle oluşmasına karşın Osmanlıca bir kelimedir. Osmanlıdan günümüze kadar kullanımı devam eden kelimenin anlamıysa;

Anlamlı,

Düşündürücü,

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İma Etmek,

Gizli Anlamı Bulunan

Kelimenin anlamları bulunur. Cümlelerde ise bu anlamları itibari ile ele alınır. Ayrıca manidar kelimesinin pek çok kaynaklarda kullanımına yer verilir. Kaynaklarda ise Atasözleri ve deyimlerde yer verilir.

Manidar TDK Kelime Anlamı

TDK Sözlüğünde sadece ''anlamlı 'sıfat, (ma:nidar), Arapça maʿnī + Farsça -dār' '' olarak belirtilmiştir. Aynı zamanda TDK Sözlüğünde Ahmet Ümit'in manidar kelimesini kullandığı bir cümleye yer verilmiştir, o cümleyse;

''Soruyu soruşum da ses tonum da manidardı.'' 'Anlamlı' manasına gelen manidar kelimesi yer alan bu cümleyle ifade edilmiştir.

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Manidar Ne Demek

Kimi zaman düşündürücü anlam katılması maksadıyla kullanılan kelime, kimi zaman da ima edercesine kullanılmaktadır. Cümle içerisinde kullanılan manidar kelimesinin net olarak anlaşılabilmesi için de, cümlede yer alan manası kontrol edilir. Aşağıda ki yer alan örnek cümlede anlamının ne ifade ettiğine yer verilmiştir.

“Bu olayın bugün ortaya çıkması da manidardı.” Bu cümlede yer alan manidar kelimesi, ima etmek maksadıyla kullanılmaktadır.