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Manhattan'dan Tekirdağ Cezaevi'ne! Hayatları bitiren adam: Oktar Babuna

#Oktar Babuna#Adnan Oktar#Babuna Ailesi
Manhattandan Tekirdağ Cezaevine Hayatları bitiren adam: Oktar Babuna

Türkiye’nin en iyi okullarından mezun oldu, New York Üniversitesi’nde ihtisas yaptı, ancak parlak bir cerrah olmak yerine Adnan Oktar’ı seçti. Oktar’la birlikte hem kendi hem de onlarca genç kadının ve ailelerinin hayatını mahveden Oktar Babuna, şimdi 168 yıllık hapis cezasını çekmek üzere cezaevinde...

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İSTANBUL - Oktar Babuna, 1962 yılında Türkiye’nin en ünlü jinekologlarından Prof. Dr. Cevat Babuna ile Semin Babuna’nın Fatma Ceyda’dan sonra ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. 

HER ŞEY 1993’TE BAŞLADI

Babuna Ailesi’nden  5 kardeş ile 2 torunu kopartan Adnan Oktar süreci, 1993 yılında başladı. Bilim Araştırma Vakfı ve Adnan Oktar’la ilk tanışan, çocuklardan Tuba’ydı. Tuba, iki yıl içerisinde kardeşlerinin tümünü Adnan Oktar’ın müridi yaptı. Tuba’dan sonra örgüte ilk kapılan Ayşegül Hüma oldu. Sonra Ferhunde Eda, daha sonra ise Fatma Ceyda ve Oktar Babuna da Adnan Oktar’ın müridi oldu. Alman Lisesi ve Çapa Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra New York Üniversitesi’nde ihtisas yaparak beyin cerrahı olan Oktar, 1997 yılında Şişli Etfal Hastanesi’ne atansa da görevine başlamadan istifa etti. Adnan Oktar’ın yanından ayrılmak istemedi.

Manhattandan Tekirdağ Cezaevine Hayatları bitiren adam: Oktar Babuna

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LÖSEMİLİ GENÇ DOKTOR

Onu tüm Türkiye’ye tanıtan süreç ise 1999 yılında yaşandı. Oktar Babuna isimli genç bir doktorun lösemiye yakalandığı ve mutlaka kök hücre nakli olması gerektiği yönünde kampanya hızla yayıldı. 160 bin kişi, donör olabilmek için hastane önlerinde kuyruğa girdi, kan verdi. Daha sonra bunun Adnan Oktar suç örgütünün planlarından biri olduğu anlaşıldı. Vatandaşlardan toplanan kanlar ise ABD ve Almanya’ya gönderilmişti, ancak bunlara ne yapıldığı tespit edilemedi. Dönemin MHP’li Sağlık Bakanı Osman Durmuş, kanların kaybolduğunu açıkladı ve soruşturma başlattı. Toplanan ilik ve kanların Türkiye’ye iade edilmesi için yapılan girişimler sonuçsuz kaldı.

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TACİZ, ŞANTAJ VE CEZAEVİ

İstanbul Polisi,  2018 yılında Adnan Oktar ve çevresindekilere yönelik ‘silahlı organize suç örgütü’ operasyonu yaptı. Oktar’la birlikte gözaltına alınanlar arasında Babuna kardeşler de vardı. Silivri’de yapılan yargılama sonunda Oktar Babuna, ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak’, ‘çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘nitelikli cinsel istismar’ suçlarından 168 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kardeşleri de ceza aldı.

Manhattandan Tekirdağ Cezaevine Hayatları bitiren adam: Oktar Babuna

ANNE VE BABASI KURTARAMADI

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Cevat ve Semin Babuna kendilerinden kopartılan çocuklarını geri almak için 2006 yılında hukuk savaşına girişti. Adnan Oktar’ın da arasında olduğu 6 kişiye dava açıldı. Oktar Babuna ise anne-babasını Sebataycılıkla suçladı. Mahkemeye bir kıyafet balosunda çekilmiş fotoğrafları delil olarak sunarak babası için ‘eşcinseldir’ dedi. Babasının organ kaçakçısı, annesinin de cinsel tacizci olduğunu öne sürdü. Babuna kardeşler örgüte daha da bağlandı.

Manhattandan Tekirdağ Cezaevine Hayatları bitiren adam: Oktar Babuna

HÂLÂ ŞOV PEŞİNDE

Örgüt içinde Adnan Oktar’ın sağ kolu olarak bilinen Oktar Babuna, dava sürecinde, “Bu bıyıklarımı tahliye olana kadar kesmeyeceğim, uzatabildiğim kadar uzatacağım” demişti. Şov yapmayı cezaevinde de bırakmayan Babuna’nın hapis cezasına çarptırılmasından 10 ay sonra Tekirdağ’da cezaevi avlusunda çektirdiği yeni fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

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16 Eylül’de çekilen fotoğraflarda Babuna pala bıyıklarıyla görülüyor.

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#Oktar Babuna#Adnan Oktar#Babuna Ailesi