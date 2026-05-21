Mango’nun kurucusunu oğlu mu öldürdü

İspanya’da moda devi Mango’nun İstanbul doğumlu kurucusu İsak Andiç Ermay’ın ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ermay’ın 14 Aralık 2024’te Barcelona yakınlarındaki Montserrat dağlarında doğa yürüyüşü yaparken yaklaşık 100 metrelik yükseklikten düşerek hayatını kaybetmesinin ardından mahkeme, olayı kaza olarak değerlendirerek Ocak 2025’te davayı kapattı. Ancak İspanya’da çok ses getiren soruşturma, olayın tek görgü tanığı olan Ermay’ın 45 yaşındaki oğlu Jonathan Andiç’in ifadesindeki tutarsızlıklar nedeniyle yeniden açıldı. Andiç, Katalan polisi tarafından salı günü gözaltına alındı. Barselona Yüksek Adalet Mahkemesi sözcüsü olayın cinayet olarak soruşturulduğunu belirtti.

KEFALETLE SERBEST

Andiç, önceki gün elleri kelepçeli şekilde getirildiği Barcelona kenti yakınlarındaki Martorell kasabasında hâkim karşısına çıkarıldı. Mahkeme, Andiç’in şüpheli sıfatıyla verdiği ifadenin ardından 1 milyon Euro kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca pasaportuna el koyduğu Andiç’e yurt dışına çıkış yasağı getirdi.

Öte yandan Andiç ailesinden yapılan açıklamada “Jonathan’ın masumiyetinden emin oldukları” belirtildi. Baba ve oğlunun 2014 yılında şirketin yönetimi konusunda anlaşmazlığa düştüğü öne sürülmüştü.