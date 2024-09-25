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Mango mucizesi

Güncelleme Tarihi:

#Mango#Kanser#Longevity
Mango mucizesi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2024 07:00

Uzmanların şifa deposu olarak tanımladığı mangonun, son dönemde gündemde olan uzun yaşam (longevity) için de etkili bir besin olduğu ortaya çıktı.

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Akdeniz Bölgesi’nde özellikle Alanya’da son yıllarda üretimi giderek artan tropikal meyve mangonun, yapılan araştırmalar sonunda birçok hastalığa iyi geldiği ortaya çıktı. Doktorların tüketilmesini tavsiye ettiği mango, hem vitamin hem de mineral açısından zengin ve oldukça besleyici. Bağışıklığı güçlendirici özelliği bulunan tropikal meyve, göz ve cilt sağlığını da iyi geliyor. Düzenli tüketimi halinde yaşlanmayı geciktirici etkiye sahip olduğu biliniyor. Besleyici bir meyve olan mango, vitamin ve minerallerin dışında folat, magnezyum, potasyum bakımından da oldukça zengin. Düşük kalorisiyle öne çıkan tropikal meyve, güçlü lif içeriği sayesinde bağırsak hareketlerini düzene sokuyor.

KANSER SAVAŞÇISI

Doktorların şifa deposu olarak gördüğü mango, kalp damar sağlığı açısından da oldukça önemli bir yere sahip. Kolesterolü düşüren ve kan şekerini dengeleyen meyve, antioksidan etkisiyle de bazı kanser türlerine karşı savaşçıdır.

 

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#Mango#Kanser#Longevity

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