Mangala akın

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan mesire alanları yeni kararlar kapsamında yeniden kullanıma açıldı. Vatandaşların ilgisi ise yoğun oldu. Hava sıcaklığının sabah saatlerinde dahi 30 dereceye ulaştığı turizm kenti Antalya’da, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kemer karayolu üzerindeki Topçam Mesire Alanı, dün doldu taştı. Mesire alanında yer bulmak isteyenler, günün ilk ışıklarıyla araç sırasına girdi anayola kadar kilometrelerce uzanan araç kuyruğu, dronla havadan görüntülendi. Saat 07.00’de gişeler açıldı. 300 araç kapasiteli mesire alanına 1 saat içerisinde 215 araç ile 860 kişi giriş yaptı. Bir vatandaş “Kent merkezinden geliyoruz, burası 7 kilometre uzaklıkta. Sabah 05.00’te yola çıktık. Saat 07.30’da içeriye girebildik” dedi.

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