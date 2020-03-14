Mangal yasağı geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentsel dönüşüm konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile eşgüdümlü çalışılması için çaba harcayacaklarını söyledi. İmamoğlu ayrıca gazetecilerin sorusu üzerine İstanbul genelinde sahilde mangal yakılmasının yasaklanabileceğine işaret etti.



‘SAHİLİ KURTARMIŞTIK’



Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, sahillerde gelişi güzel mangal yakılmasının çevre kirliliğine yol açtığını ifade etmesi üzerine, “Sahillerde mangal yakılmasının doğru bir iş olmadığı konusunda benim de görüşüm var zaten. Beylikdüzü’nde yasaklamış, sahili kurtarmıştık. İstanbul genelinde buna bakacağız” ifadesini kullandı.



İBB’den yapılan açıklamada ise özellikle yaz aylarında ortalığı dumana boğan mangallar konusunda harekete geçildiği belirtildi. Kentin yeşil alan ve sahillerinde yakılan mangallar, çevre kirliliğinin yanı sıra spor yapan, dinlenen ve oyun oynayanlar açısından da büyük rahatsızlık konusu olduğu ifade edildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından İBB Zabıta ekipleri ve güvenlik personeli de denetimler için sahaya çıkacak.