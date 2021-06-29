Mangal yakmak yasak mı? Detaylar belli oldu

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre 1 Temmuz itibariyle "Piknik ve mesire alanlarında metrekareye 4 kişi düşecek şekilde ziyaretçi planlaması yapılacak. Piknik alanlarında bulunan masaların arasında en az üç metre mesafe bulundurulacak. Mangal yakılabilecek." ifadeleri yer aldı.

PİKNİK VE KAMP YAPMA YASAĞI KALDIRILDI MI?

Park, bahçe, kamp, piknik/mesire alanı gibi yerlerde Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar 1 Temmuz'dan itibaren kaldırılacak.

Genelgede, park, bahçe, kamp alanı, piknik/mesire alanı gibi yerlere dair ilgili genelgelerle getirilen ilave kısıtlamaların 1 Temmuz Perşembe gününden itibaren kaldırılacağı bildirildi.

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