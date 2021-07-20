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Gündem
Ertan KILIÇ /DHA
Haber Giriş: 20.07.2021 - 20:43 | Son Güncelleme:

Mangal yakmak isteyen aile evi yaktı

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Mangal yakmak isteyen aile evi yaktı

Beyoğlu'nda Suriye uyruklu ailenin kaldığı binada yangın çıktı. Yangının çatı katında oturan ailenin, şöminede mangal yaptıkları sırada çıktığı belirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Suriye uyruklu ailenin yaşadığı dairede, iddiaya göre mangal yapmak için şömineyi yaktılar. Bir süre sonra çatı katında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın anları vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

YANGINA ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, binada hasar meydana geldi.

Mangal yakmak isteyen aile evi yaktı


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