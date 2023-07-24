Mangal jeli parlayınca hayatı kâbusa döndü

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Olay, iki hafta önce Nilüfer ilçesine bağlı Gölyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesi ile birlikte Uluabat Gölü kenarına piknik yapmaya giden Sabri Karakaş, mangal kömürünü alevlendirmek için kullandığı mangal jelinin parlaması ile alevler içinde kaldı. Göle atlayan Karakaş, ailesi tarafından Bursa Şehir Hastanesi'ne getirildi. Vücudunda çeşitli yerlerinde ikinci derecede yanıklar oluşan Karakaş, 3 ameliyat geçirdi.

'KEYİF YAPALIM DİYE GİTTİK, EZİYET OLDU'

Yanık Merkezi Yoğun Bakım Ünitesi’ndeki tedavisinin ardından, servise alınan Karakaş, yaşadığı korku dolu anları anlattı:

"Ailecek bir göl kenarında mangal yapalım, dedik. Odunlarla beraber mangalı yaktık. Daha sonra kömür attığım zaman mangal söndü sandım. Üzerine mangal yakıcı jeller var. Yanımızda onlardan vardı. Ondan dökmek istedim. Daha önce birkaç kere kullanmıştım. Döktüğüm anda nasıl olduğunu anlamadan içine alev karıştı. Galiba bir anda elimde patladı. Ne olduğunu anlayamadım zaten. Olayın şoku ile çevredekiler, 'Yanıyorsun' dediler. Bunu duyunca en yakın yerden kendimi göle attım. Aileme, 'Hemen beni hastaneye götürün' diye seslendim. Canım çok yanıyordu çünkü. Bursa Şehir Hastanesi'ne geldik. Sağ olsunlar yanık merkezinde çok ciddi bir şekilde ilgileniyorlar. Doktorlarımız devamlı yanımızda. Ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Mangal keyif işiydi, keyif yapalım diye gittik. Tamamen bize eziyet oldu. Bir an önce iyileşip, aileme kavuşmak istiyorum."

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'BİLİNÇSİZ KULLANIM YANIKLARA SEBEP OLUYOR'

Hastanın tedavisini yürüten Bursa Şehir Hastanesi Erişkin Yanık Sorumlusu Op. Dr. Selma Beyeç, yaz mevsimiyle birlikte mangal nedenli yanık vakalarının arttığına dikkat çekti. Özellikle mangal jeli kullanmanın tehlikelerine değinen Op. Dr. Beyeç, "Mevsimsel olarak yaz aylarında artış gösteren, mangal jeli olarak tabir edilen, parlayıcı ve yanıcı maddeye bağlı yanıklara dikkat çekmek istiyorum. Piyasada perakende olarak, marketlerde herhangi bir sınırlama gözetilmeden herkese açık şekilde satılan, kolaylıkla ulaşılabilir ve ucuz olan bu maddeler, kontrolsüz ve bilinçsiz şekilde kullanılmakta. Sonuç olarak geniş ve derin yanıklara hatta bazen birden fazla kişinin yandığı kazalara neden olabilmektedir" dedi.