Manevra yapan lokomotifin çarptığı otomobildeki anne ve oğlu yaralandı

Kaza, Akçakoyun Köyü sınırları içerisindeki Yarbaşı Tren İstasyonu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Düziçi'nden Osmaniye yönüne giden Ö.G. (28), 80 ABE 168 plakalı otomobiliyle bariyerleri açık olan hemzeminden geçmek istedi. Ancak otomobile, makinist A.S.'nin (38) yönetimindeki 68029 sefer sayılı lokomotif geri manevra yapmak isterken çarptı. Sürüklenen otomobilde maddi hasar meydana gelirken, Ö.G. ile beraberinde bulunan oğlu A.G. hafif şekilde yaralandı.

Anne ve oğlu, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.