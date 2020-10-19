Mandıra çatısına çadır çekerken düşüp yaralandı

Olay, Eskil ilçesine bağlı Kaputaş Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarım ve hayvancılıkla uğraşan Fatih K. (37) kış mevsiminin gelmesi ile birlikte mandırasının çatısına çadır çekmek istedi. Çadırı alarak mandıra çatısına çıkan Fatih K., çadırı çekerken bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten aşağıya düştü. Yaralanan Fatih K., yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Fatih K.’nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.