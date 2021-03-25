Manavı oyalayıp, kasadaki bin lirayı çaldılar

Hırsızlık, geçen pazartesi günü, İstiklal Mahallesi Üzümcüler Sokak'taki manavda yaşandı. Müşteri gibi gelen kimlikleri belirsiz 2 kişiden biri manavı oyalarken, diğeri kasadaki bin lirayı aldı. İkili daha sonra manavdan çıkıp, kaçtı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerasını incelemeye aldı. İş yeri sahibi, şüphelilerin yakalanarak cezalandırılmasını istedi.

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