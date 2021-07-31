Manavgat'taki yangının acı bilançosu ortaya çıkıyor... 'Kuzularım yangında kaldı' diyerek ağladı!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 gündür süren orman yangınları, farklı noktalarda devam ediyor. İtfaiye ve orman işçileri, yangınları söndürmek için seferber olurken, Hocalar Belen Mahallesi de alevlere teslim oldu.

Son olarak bu mahalleye sıçrayan yangına ekipler, arazöz ve su tankerlerinin yanı sıra yangın söndürme helikopteri ve uçağı ile müdahaleye başladı. Jandarma ekipleri, mahalleyi tahliye ederken, bölge halkı da canlarını ve mallarını kurtarma çabasına girdi.

Jandarma ekipleri, mahalleye giriş- çıkışı yasaklarken, bazı kişiler de aile ve yakınlarının evlerinde olduğunu belirterek, yardım amacıyla girmeye çalıştı. Yangın nedeniyle gökyüzünü siyah dumanlar kaplarken, bazı kişiler ise bir süre evlerinin yanmasını seyretti.

Mahallenin girişinde oturan bazı kadınların ağladığı görüldü. Bu sırada yangın bölgesinde bulunan 3 oğlu için ağlayan Ayşe Duman (60) ile jandarma arasında duygusal anlar yaşandı. Jandarma elini tutarak teselli etmeye çalıştığı kadına, "Ağlama devlet arkanızda anacığım, sakin ol. Malınızı mülkünüzü zararınızı devlet karşılayacak" derken, ağlayan Duman ise "Yavrularım nereye gitti, kuzularım nereye gitti? 3 tane oğlum var orada. Kuzularım, yavrularım" diye karşılık verdi.

Yangın bölgesinde 3 oğlu olduğunu söyleyen Ayşe Duman, "Yangın bölgesinde yer alan evde çocuklarım kaldı, yangını söndürmek için oradalar. Yavrum 3 tane oğlum orada, hayvanlarım orada. Oğlum arabasını yeni almıştı. O da yangında kaldı. Kuzularım orada" diyerek gözyaşı döktü.

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