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GeriGündem Manavgat'taki yangının acı bilançosu ortaya çıkıyor... 'Kuzularım yangında kaldı' diyerek ağladı!
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Gündem
DHA
Haber Giriş: 31.07.2021 - 17:11 | Son Güncelleme:

Manavgat'taki yangının acı bilançosu ortaya çıkıyor... 'Kuzularım yangında kaldı' diyerek ağladı!

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Antalya yangınından gelen son dakika haberi yürekleri bir kez daha dağlamış, Manavgat ilçesindeki orman yangını söndürme çalışmasına katılan 2 işçinin cansız bedenine ulaşılmıştı. yangının acı bilançosu her geçen dakika artarken bölge halkının gözyaşlarıyla dolu feryatları da adeta yürekleri dağladı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 gündür süren orman yangınları, farklı noktalarda devam ediyor. İtfaiye ve orman işçileri, yangınları söndürmek için seferber olurken, Hocalar Belen Mahallesi de alevlere teslim oldu.

Son olarak bu mahalleye sıçrayan yangına ekipler, arazöz ve su tankerlerinin yanı sıra yangın söndürme helikopteri ve uçağı ile müdahaleye başladı. Jandarma ekipleri, mahalleyi tahliye ederken, bölge halkı da canlarını ve mallarını kurtarma çabasına girdi.

Jandarma ekipleri, mahalleye giriş- çıkışı yasaklarken, bazı kişiler de aile ve yakınlarının evlerinde olduğunu belirterek, yardım amacıyla girmeye çalıştı. Yangın nedeniyle gökyüzünü siyah dumanlar kaplarken, bazı kişiler ise bir süre evlerinin yanmasını seyretti. 

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Manavgattaki yangının acı bilançosu ortaya çıkıyor... Kuzularım yangında kaldı diyerek ağladı

Mahallenin girişinde oturan bazı kadınların ağladığı görüldü. Bu sırada yangın bölgesinde bulunan 3 oğlu için ağlayan Ayşe Duman (60) ile jandarma arasında duygusal anlar yaşandı. Jandarma elini tutarak teselli etmeye çalıştığı kadına, "Ağlama devlet arkanızda anacığım, sakin ol. Malınızı mülkünüzü zararınızı devlet karşılayacak" derken, ağlayan Duman ise "Yavrularım nereye gitti, kuzularım nereye gitti? 3 tane oğlum var orada. Kuzularım, yavrularım" diye karşılık verdi.

Manavgattaki yangının acı bilançosu ortaya çıkıyor... Kuzularım yangında kaldı diyerek ağladı

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Yangın bölgesinde 3 oğlu olduğunu söyleyen Ayşe Duman, "Yangın bölgesinde yer alan evde çocuklarım kaldı, yangını söndürmek için oradalar. Yavrum 3 tane oğlum orada, hayvanlarım orada. Oğlum arabasını yeni almıştı. O da yangında kaldı. Kuzularım orada" diyerek gözyaşı döktü.

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