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Gündem
AA
Haber Giriş: 01.08.2021 - 14:10 | Son Güncelleme:

Manavgat'taki yangında öldüğü sanıldı! Alevlerin arasında 3 saat yürüyüp kurtulmuş

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Manavgat'taki yangında öldüğü sanıldı! Alevlerin arasında 3 saat yürüyüp kurtulmuş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde evinin zarar gördüğü yangında öldüğü sanılan 68 yaşındaki Osman Korkmaz'ın alevlerin arasından çıkıp dağda 3 saat yürüyerek sağ kalmayı başardığı öğrenildi. Korkmaz, "Jandarma ve polis ekipleri beni arıyorlarmış, yanarak öldüğümü sanmışlar. Ateş evleri sardı. Duman nedeniyle mahalleden çıkamadım, iki ateş arasında kaldım. Bir gün önce yanan bir araziye kendimi zor attım. Dağdan dağa yaklaşık 3 saat yürüdüm. Asfalta denk geldim ve bir araba durdurdum'' dedi.

Dumandan etkilenmesi üzerine Manavgat Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 68 yaşındaki Osman Korkmaz, başından geçenleri AA muhabiriyle paylaştı.

Hayatında ilk defa büyük bir yangını yaşadığını aktaran Korkmaz, hayatta kalma mücadelesi verdiğini dile getirdi.
Yangının ardından herkesin bir çaba içerisine girdiğini anlatan Korkmaz, alevlerin mahallesine uzak olmasına rağmen çok hızlı yayıldığını ifade etti.

Manavgattaki yangında öldüğü sanıldı Alevlerin arasında 3 saat yürüyüp kurtulmuş

"DUMAN NEDENİYLE MAHALLEDEN ÇIKAMADIM, İKİ ATEŞ ARASINDA KALDIM"

Gece yarısından sonra alevlerin mahalleye ulaştığını ifade eden Korkmaz, şöyle konuştu:
"Gece yarısından sonra alevler mahalleye ulaştı. Ateş evleri sardı. Duman nedeniyle mahalleden çıkamadım, iki ateş arasında kaldım. Bir gün önce yanan bir araziye kendimi zor attım. Dağdan dağa yaklaşık 3 saat yürüdüm. Asfalta denk geldim ve bir araba durdurdum. Onlar da sağ olsun, beni kardeşimin yanına götürdüler. Oradan da hastaneye geldim. Jandarma ve polis ekipleri beni arıyorlarmış, yanarak öldüğümü sanmışlar."

Korkmaz, yangının bir an önce sönmesi için herkesin canla başla çalıştığını sözlerine ekledi.

Manavgattaki yangında öldüğü sanıldı Alevlerin arasında 3 saat yürüyüp kurtulmuş

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