Manavgat'taki yangında inanılmaz anlar: Can var abla can

Manavgat'ın farklı noktalarında dün öğle saatlerinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan orman yangınına gece boyunca karadan müdahale devam etti. Akseki ilçesinde de gece yarısı başlayıp, rüzgarın etkisiyle büyüyerek Manavgat ilçesine sıçrayan orman yangınına da müdahale ediliyor.

Her iki yangına sabah saatlerinden itibaren havadan da müdahale başladı.

Yangın nedeniyle Akseki'nin Kepezbeleni, Karaöz mahalleleri ile Manavgat ilçesine bağlı Karavca, Güzelyalı, Saraçlı, Çeltikçi ve Ulukapı Mahalleri'ndeki bazı evler boşaltıldı.

Mahallelerde evler, ahırlar yandı. Vatandaşlar bir yandan evlerine ulaşan yangını bahçe hortumlarıyla söndürmeye çalışırken, bir yandan da hayvanlarını bölgeden uzaklaştırıyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sabah saatlerinde helikopter ile bölgede inceleme yaptı.

SAĞLIKÇIDAN 'EVİ KURTARIN' DİYEN KADINA: CAN VAR ABLA CAN

Manavgat'ın Yeniköy Mahallesi'nde, dün saat 12.00 sıralarında başlayan ve büyüyerek 4 farklı noktada gün boyu ilerleyen yangına müdahale, bugün de devam ediyor. Gece boyunca poyraz nedeniyle alevler, Ulukapı Sülek Mahallesi'ne kadar geldi. Yangının ilk çıktığı noktaya 25, Manavgat merkeze ise 4 kilometre uzaklıktaki mahalle, jandarma ekipleri tarafından boşaltıldı. Alevlerin ortasında kalan evlerdekileri jandarma ekipleri, siren çalarak uyarıp, bölgeden çıkardı. Bazı çiftçiler, küçükbaşlarını sürü halinde önüne alarak, mahalleden kaçtı.

Bu sırada alevlerin ortasında kalan sağlık görevlileri de mahalleden uygun noktaya geldi. İtfaiye ekiplerine haber veren sağlık ekipleri, evde 2 kişinin mahsur kaldığını belirtti. Sağlıkçılar ve itfaiye ekiplerinin olayla ilgili konuşması sırasında ise bir kadın yanlarına gelerek, boş evin yandığını ve oraya müdahale edilmesi gerektiğini söyledi.

Sağlık ekipleri, kadına mahalledeki binada 2 kişinin mahsur kaldığını ve oraya müdahale edilmesi gerektiğini dile getirdi. İsmi öğrenilemeyen kadın ise feryat ederek, bölgeden uzaklaştı.

İsmi öğrenilemeyen kadın, "Şurada evler yanıyor. Evde kimse yok, görmedim ama ev yanıyor. Bir kurtarıverin. Adama baktım yok, adam çıkmış ama evi kurtarın" dedi.

Sağlık görevlisi ise "Evde kimse var mı? Kimse yoksa evde olanlar var abla. Dur bir sakin ol. Adam var orada. Abla orada can var, can. 3 katlı beyaz binada kalanlar var. Tamam abla kalan 2 kişi var, orada can var" karşılığını verdi.

