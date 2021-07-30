Manavgat'taki yangında can veren Kardaş çiftine gözyaşlarıyla veda

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 gündür devam eden orman yangınında yaşamını yitiren 3 kişiden Osman ve Şehri Kardaş çifti alevlere, Delioğlan mevkisindeki evlerinde yakalandı. Osman ve Şehri Kardaş çiftinin cansız bedenleri, mutfak ve tuvalette bulundu. Yangın sırasında kapıların kilitli olduğu belirlendi.

Anne ve babasının evlendiklerinden bu yana aynı evde yaşadıklarını ve bu evin onlara mezar olduğunu söyleyen Deniz Kardaş, "Babam aradı, 'Yangın evin etrafını sardı, yetiş' dedi. Hemen gelmeye çalıştım. Yollar kapalıydı. İtfaiyeyi aradım. Gelemedim. En sonunda gelip baktığımda her yer kül olmuş. Babam ve annem içeride yanmış" dedi.

Anne ve babasının içeri girmesine anlam veremediğini de anlatan Kardaş, "Koyunları çıkartmaya çalışmışlar. Ağaçlar yanınca korkudan içeri saklanmışlar. Biri mutfağa diğeri ise tuvalete saklanmış. İkisi de orada yanarak can vermiş" diye konuştu.

CENAZELERİNDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Karavcasuyu Mezarlığı'ndaki cenaze namazına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Emniyet Müdürü Murat Ulucan, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve köylüler katıldı. Çiftin cenazeleri, cuma namazının ardından kılınan namaz sonrası toprağa verildi.

Öte yandan köylüler, Bakan Çavuşoğlu'ndan elektrikleri kesik olduğu için jeneratör talebinde bulundu. Çavuşoğlu da jeneratör ihtiyacının karşılanacağını söyledi.

Öte yandan Akseki'nin Kepezbeleni köyünde önceki akşam yanarak ölen Hasan Ali Yüksel'in (82) cenazesi ise dün köyündeki mezarlıkta defnedilmişti.

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