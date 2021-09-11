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Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)-
Haber Giriş: 11.09.2021 - 10:37 | Son Güncelleme:

Manavgat'taki yangında 4 hektar orman zarar gördü

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Manavgat'taki yangında 4 hektar orman zarar gördü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında 4 hektar alan zarar gördü.

Manavgat'ın Altınkaya Mahallesi'nde dün saat 17.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yerleşim yerine uzak bir bölgede çıkan yangına müdahale için bölgeye 1 uçak ve 8 helikopter ile 1 dozer, 40 arazöz ve 160 personel sevk edildi. Kara ekipleri, sarp olan bölgeye ulaşmakta güçlük çekti. Uçak ve helikopterlerle müdahale, havanın kararmasıyla birlikte sonlandırıldı. Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ise gece boyunca alevlere müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. 4 hektar alanın zarar gördüğü yangında soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Manavgattaki yangında 4 hektar orman zarar gördü


Manavgat'ta 28 Temmuz'da 4 ayrı noktada çıkan orman yangını 10 günde söndürülmüş, Türkiye'nin en büyük yangını olarak kayda geçen yangında 75 bin hektar orman ve tarım arazisi zarar görürken 8 kişi yaşamını yitirmiş, 2 binin üzerinde ev ve iş yeri de yanarak kullanılmaz hale gelmişti.

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