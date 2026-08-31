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Manavgat'taki orman yangını 22 saat sonra kontrol altında: 70 hektar zarar gördü

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#Manavgat Orman Yangını#Antalya Yangın Mücadelesi#Beşkonak Mahallesi Yangın
Manavgattaki orman yangını 22 saat sonra kontrol altında: 70 hektar zarar gördü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2026 12:33

Antalya’nın Manavgat ilçesi Beşkonak Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yürütülen 22 saatlik yoğun mücadelenin ardından kontrol altına alındı.

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Manavgat'a bağlı Beşkonak Mahallesi Ayrancı mevkisinde dün saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen yangın söndürme uçağı ve 6 helikopterin yanı sıra 41 arazöz ve 350 personel, 10 su ikmal aracı, 6 ilk müdahale aracı, 8 belediye itfaiye aracı, 12 hizmet aracı, 4 iş makinesi, 4 jandarma asayiş timiyle müdahale edildi.

Manavgattaki orman yangını 22 saat sonra kontrol altında: 70 hektar zarar gördü

Gece boyu da devam eden yoğun müdahaleler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlayan hava müdahalesi sonucu yangın saat 10.00 sıralarında kontrol altına alındı. İlk tespitlere göre yaklaşık 70 hektar alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde soğutma çalışmalarına başlandı. 

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Manavgattaki orman yangını 22 saat sonra kontrol altında: 70 hektar zarar gördü

Orman Genel Müdürlüğü, “Antalya Manavgat’ta meydana gelen yangını, ekiplerimizin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun mücadele sonucunda kontrol altına aldık.” açıklaması yaptı.

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#Manavgat Orman Yangını#Antalya Yangın Mücadelesi#Beşkonak Mahallesi Yangın

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