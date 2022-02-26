Manavgat'taki fuhuş operasyonunda 17 kişi tutuklandı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Putin ölümcül silahını devreye sokuyor Cesetleri bile buharlaştırıyor...Putin ölümcül silahını devreye sokuyor! Cesetleri bile buharlaştırıyor...#RUSYA
80 yaşındaki çılgın Ukraynalı Diş fırçası ve sandviçlerini alıp geldi80 yaşındaki çılgın Ukraynalı! Diş fırçası ve sandviçlerini alıp geldi#RUSYA
Kan sizin elinize de bulaşır Rusyaya yaptırımda SWIFT sistemi neden hayati'Kan sizin elinize de bulaşır' Rusya'ya yaptırımda SWIFT sistemi neden hayati?#SWIFT
Saldırılar püskürtüldü Bu savaşı durdurmalıyız'Saldırılar püskürtüldü! Bu savaşı durdurmalıyız'#Ukrayna
Ukrayna’dan tahliye edilen ilk kafile TürkiyedeUkrayna’dan tahliye edilen ilk kafile Türkiye'de#Ukrayna
Dünya cesur Ukraynalıyı konuşuyor Rus konvoyunun önüne tek başına çıktıDünya cesur Ukraynalıyı konuşuyor! Rus konvoyunun önüne tek başına çıktı#RUSYA
İçişleri Bakanı Soylu: Dünyaya beylik taslayanlar anca laf üretiyorİçişleri Bakanı Soylu: Dünyaya beylik taslayanlar anca laf üretiyor#İçişleri Bakanı
İşgal sırasında mucize Küçük Mia sığınakta dünyaya geldi...İşgal sırasında mucize! Küçük Mia sığınakta dünyaya geldi...#Ukrayna
Rusların ilk hedefi benimRusların ilk hedefi benim#Zelenski
Türkiye’nin yaptırım kararı ne olacakTürkiye’nin yaptırım kararı ne olacak#Türkiye
Türkiyede ikinci olacak Yüzde 75lik kısmında çalışmalar tamamlandıTürkiye'de ikinci olacak! Yüzde 75'lik kısmında çalışmalar tamamlandı#Rize-Artvin Havalimanı
İstanbulun barajlarından sevindiren haber 1 yılın rekoru geldiİstanbul'un barajlarından sevindiren haber! 1 yılın rekoru geldi#Baraj
Rus tenisçiden Putine tepki Maç bitince kameraya yazdı...Rus tenisçiden Putin'e tepki! Maç bitince kameraya yazdı...#Rusya-Ukrayna Savaşı
Parasız adam gereksiz adam mıdır Daha da ağır şeyler söylerimParasız adam gereksiz adam mıdır? Daha da ağır şeyler söylerim#Altın Fiyatları
Ünlülerin cerrahı anlattı: Silahlı korumalarıyla gelip estetik operasyon yaptırıyorlarÜnlülerin cerrahı anlattı: Silahlı korumalarıyla gelip estetik operasyon yaptırıyorlar#İggy Azalea
HABERLERGündem Haberleri

Manavgat'taki fuhuş operasyonunda 17 kişi tutuklandı

#ANTALYA #Manavgat#Fuhuş Operasyonu
Manavgattaki fuhuş operasyonunda 17 kişi tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde polisin düzenlediği fuhuş operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 17'si tutuklandı. Operasyonda kurtarılan yabancı uyruklu 20 kadının pasaportlarına el konulup, fuhşa zorlandığı belirlendi.

Haberin Devamı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bazı kişilerin, yabancı uyruklu kadınları ilçeye getirerek fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, salı günü 19 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Baskında çoğu Ukrayna, Rusya ve Kırgızistanlı yabancı uyruklu 20 kadın kurtarıldı. 5'i kadın, 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda otomatik tüfek, 9 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilerin kadınları Türkiye'de daha iyi şartlarda çalışma ve para kazanma vaadiyle getirdikleri, pasaportlarına el koydukları, cinsel saldırıda bulundukları ve kendilerine borçlu olduklarını söyleyerek, borçlarını ödemek için zorla fuhuş yaptırdıkları belirlendi.

Haberin Devamı

Emniyetteki sorgularının ardından şüpheliler, dün adliyeye sevk edildi. ‘Fuhşa teşvik', 'Fuhşa aracılık ve yer temin etmek', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak', 'cinsel saldırı', 'insan ticareti' ve '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçlarından nöbetçi sulh ceza hakimine çıkarılan şüphelilerden 4'ü kadın, 17 kişi tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözden Kaçmasın

Ukrayna - Rusya savaşında son durum: Rus askerleri Lvive girdi, ilk saldırı püskürtüldüUkrayna - Rusya savaşında son durum: Rus askerleri Lviv'e girdi, ilk saldırı püskürtüldü!Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Korkutan iddia Putin Ukraynada ölümcül silahını devreye sokuyorKorkutan iddia! Putin Ukrayna'da ölümcül silahını devreye sokuyorHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#ANTALYA #Manavgat#Fuhuş Operasyonu

BAKMADAN GEÇME!

Hangi ordunun gücü daha fazla Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

#Rusya
Kan sizin elinize de bulaşır Rusyaya yaptırımda SWIFT sistemi neden hayati | 6 SORU 6 YANIT

'Kan sizin elinize de bulaşır' Rusya'ya yaptırımda SWIFT sistemi neden hayati? | 6 SORU 6 YANIT

#SWIFT
Rusya-Ukrayna geriliminde madde detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiyeyi neler bekliyor

Rusya-Ukrayna geriliminde 'madde' detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiye'yi neler bekliyor?

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Hangi ordunun gücü daha fazla Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

#Rusya
Kan sizin elinize de bulaşır Rusyaya yaptırımda SWIFT sistemi neden hayati | 6 SORU 6 YANIT

'Kan sizin elinize de bulaşır' Rusya'ya yaptırımda SWIFT sistemi neden hayati? | 6 SORU 6 YANIT

#SWIFT
Rusya-Ukrayna geriliminde madde detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiyeyi neler bekliyor

Rusya-Ukrayna geriliminde 'madde' detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiye'yi neler bekliyor?

#Ukrayna