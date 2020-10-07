Manavgat’ta yasa dışı bahis operasyonu



Manavgat ve ilçeye bağlı turizm merkezlerinde bazı kişilerin internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı yönünde istihbarat üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi tarafından araştırma başlatıldı. Yapılan çalışma sonucunda, Side Mahallesi Kumköy turizm merkezi ve Aydınevler mahallelerinde işletmeciliğini C.E.’nin yaptığı 2 bayide yasal olarak oynanan bahis oyunlarının yanında internet üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı, bu yöntemlerle haksız kazanç temin edildiği tespit edildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında C.E. ile birlikte C.T., R.H.V. ve S.K. hakkında Mali Suç Araştırma Kurulu’ndan (MASAK) alınan raporda şüphelilerin gelirleriyle yaptıkları işten elde ettikleri gelirlerin uyumsuz olduğu belirtildi. MASAK raporunun ardından adli makamlar tarafından verilen arama kararı doğrultusunda dün şüphelilerin iş yerleri ve ikametgahları olmak üzere 5 ayrı iş yerinde arama yapıldı. C.E., C.T, R.H.V. ve S.K.’nin de gözaltına alındığı aramalar sırasında; 4 cep telefonu, simkart, tablet, 5 dizüstü bilgisayar, 3 hard disk, 7 USB flash bellek, 5 ajanda, A4 kağıdı not fotokopisi, 4 bin lira tutarında bono senedi, 4 defter, 4 bin 100 Euro, 824 Dolar, 60 Sterlin ve 40 bin 945 Türk Lirası ele geçirildi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.