Manavgat'ta yangından etkilenenlere ilk ödemeler başladı

Toplamda 53’e yakın mahallede 3 bine yakın evin zarar gördüğü yangın nedeniyle ’Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi’ ilan edilen Manavgat'ta, yangından etkilenen aileler adına ilk ödemeler bugün başladı.

Demirciler Mahallesi Muhtarı Hüseyin Demir, mahallede ilk tespitlere göre 93 evin zarar gördüğünü, bu evlerden 53’ünde yaşam varken, boşaltmak zorunda kalındığını, diğer 30-40 evin de boş ve eski evler olduğunu açıkladı. Muhtar Demir, "Dünden itibaren geldiği söyleniyor. Alanlar var, bekleyenler var. Birinci kısım 10’ar bin lira olarak gördük aile başına" dedi.

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