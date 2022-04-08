Manavgat’ta uyuşturucu operasyonu

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İzmir’den Manavgat’a uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Araştırmaların sonucunda şüpheli A.Y.’nin bulunduğu otomobil, dün saat 23.00 sıralarında ilçe girişinde polis ekipleri tarafından durduruldu. Eğitimli narkotik köpeği Pars’ın da katıldığı operasyonda otomobilde arama yapan polis, 89.3 gram esrar ve 22.50 gram kokain elde geçirdi. ’Uyuşturucu Madde Ticareti ve İmalatı’ suçundan gözaltına alınan şüpheli A.Y. işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği sulh ceza hakimi tarafından tutuklandı.