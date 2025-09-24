Manavgat'ta çıkan yangın kontrol altına alındı

Haberin Devamı

Yeniköy Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin seralara yakın bölgedeki yangına müdahalesi sürüyor.

KONTROL ALTINA ALINDI, 10 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Yangına uçak ve helikopterler havadan, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler, Antalya Büyükşehir ve Manavgat belediyelerine ait itfaiye araçları, su tankerlerinin yanı sıra çok sayıda personelle de karadan müdahale edildi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışmalarına başlandı. Diğer yandan yangın bölgesi içinde kalan alev almaya başlayan ahşap çardak ise çevredekilerin suyla müdahalesiyle yanmaktan kurtarıldı. Yangında tarım ve orman arazisi olmak üzere toplam 10 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.