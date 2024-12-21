Manavgat'ta şiddetli yağışta mahsur kalan 236 kişi tahliye edildi

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Manavgat'ta yaklaşık 1,5 saat süren yağış sonrası Milli Egemenlik, Aydınevler, Sarılar mahallelerinde bodrum ve zemin kattaki birçok ev ve dükkan ile Sanayi Sitesi'ndeki iş yerlerini su bastı.

İlçedeki bazı sokak, cadde ve bulvarlarda su birikintileri oluştu, Side Kavşağı'nda da birçok araç yolda kaldı. D-400 kara yolunun bir bölümünde sürücüler güçlükle ilerledi.

Alanya ilçesinde de Konaklı ve Payallar mahallelerinde şiddetli yağış etkili oldu. Bazı yollarda ve arazilerde su birikintileri oluştu.

Serik ilçesinde ise D-400 kara yolunda oluşan su birikintisinde sürücülerin temkinli ilerleyişi, yolcu otobüsünün içinden görüntülendi.

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236 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Vatandaşlar ve belediye ekipleri su baskını oluşan ev ve iş yerlerinde tahliye çalışması başlattı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün yaşanan aşırı yağışlarda Manavgat ilçemize 2 saat içerisinde 106,6 kilogram yağış düşmüştür. Yağış nedeniyle, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 420 ihbar gelmiş olup, ekiplerimiz müdahaleye devam etmektedir. Mahsur kalan 236 vatandaşımız, ekiplerimizin çalışması sonucunda sağlıklı şekilde güvenli alanlara tahliye edilmiştir. Yağışlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."