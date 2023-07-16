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Manavgat'ta orman yangını

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Orman#Yangın
Manavgatta orman yangını
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2023 13:02

Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin, alevlere karadan ve havadan müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı.

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Perakende Mahallesi İlarma mevkisindeki ormanda, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Denize yakın noktada çıkan yangın için bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Manavgat ile Taşağıl orman işletme müdürlüklerine bağlı ekipler, havadan ve karadan müdahale başlattı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı. Yaklaşık 1,5 hektar alanda etkili olan yangına, Manavgat, Taşağıl ve Serik orman işletme şefliklerine bağlı ekiplerin yanı sıra havadan da 1 helikopter ve 3 uçakla müdahale edildi. Hafif rüzgarın da etkisiyle bazı noktalarda alevler yeniden canlandı. Buralara da ekipler hızla müdahale ederek yangının yayılmasını önledi. Yangının yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alınabildiği bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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#Antalya#Orman#Yangın

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