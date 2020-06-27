Manavgat'ta orman yangını

Manavgat'ın Titreyengöl mevkisinde Sorgun Ormanı'nın tarlalarla olan kenarında bugün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Ormanın kenarında başlayan ve sazlık alana da sıçrayan yangına Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait helikopter, 2 ilk müdahale aracı, arazöz, su ikmal aracı, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine ait 2 arazöz ve 39 çalışan tarafından müdahale edildi. Yangında 500 metrekarelik ormanlık alan ve 1,5 dönümlük sazlık alan zarar gördü. Kısa sürede söndürülen yangının, sigara izmariti sebebiyle çıktığı değerlendiriliyor.