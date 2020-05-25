Manavgat'ta ölen yabancı çiftin kimlikleri belli oldu

Side Mahallesi Cemal Gürsel Bulvarı'ndaki bir apartmanın 3'üncü katında birlikte yaşayan soy isimleri bilinmeyen ve komşuları tarafından Alman uyruklu Helmut ve Avusturya uyruklu Angelika olarak tanınan çift, geçen çarşamba günü kaldıkları dairede ölü bulundu. Apartmandaki koku nedeniyle komşularının haber vermesi sonrası jandarma ekipleri çiftin dairesine geldi. Jandarma görevlileri zile uzun süre basmalarına rağmen kapının açılmaması üzerine çağırdıkları çilingir yardımıyla eve girdi. İçeride ölü bulunan Angelika ve Helmut'un cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ÖNCEDEN SİDE'DE TATİL YAPMIŞLAR

Dairede jandarma tarafından yapılan aramada çiftin telefonları suya atılmış ve birçok eşyalarının kesilmiş durumda olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri yaptıkları araştırmada, Helmut ve Angelika'yı Side Mahallesi'nde tanıyan yerleşik yabancılara ulaştı. Helmut ve Angelika'nın daha önceden Side'de 5 yıldızlı bir otelde tatil yaptığını belirleyen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, otel kayıtlarından ölenlerin Alman uyruklu Helmut Werner Kriesten ve Avusturya uyruklu Angelika Berger olduğunu tespit etti. Çifti tanıyan yerleşik yabancılar, bazı mekanlarda sahne alarak müzik yapan Angelika Berger'in bir süredir rahatsız olduğunu söyledi. Çiftin bilinmeyen bir nedenle intihar ettiği belirlendi. Çiftin intihar etmeden önce evlerinde bulunan yiyecekleri komşularına verdiği, bir kısmını da çöpe attığı, dairede aramalara rağmen bulunamayan pasaportların da bu sırada çöpe atılmış olabileceği değerlendiriliyor. Helmut Werner Kriesten ve Angelika Berger'in cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu'nda bulunuyor.