Manavgat’ta kaza: 3 yaralı

Kaza, dün akşam Antalya- Alanya yolunun Manavgat çevreyolu Sanayi Köprülü Kavşağı girişinde meydana geldi. Ahmet Eroğlu’nun kullandığı 07 AKN 621 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çelik bariyerlere ve şehirlerarası yön levhasının bulunduğu çelik direğe çarptı. Kamyonun sürücü kabini ve kasasının bir bölümü köprünün korkuluklarını aşarak yan yola düşerken, kasanın kalan bölümü ise köprülü kavşak girişini kapattı. Kaza sırasında kamyonun arkasından gelen Emirhan Büber’in kullandığı 07 HOU 01 plakalı otomobil de kamyonun kasasına çarptı. Kontrolden çıkan otomobil köprü üzerinde metrelerce savrulduktan sonra durabildi.



Kazada kamyon sürücüsü Ahmet Eroğlu ile aynı araçta bulunan Hasan Eroğlu ile otomobil sürücüsü Emirhan Büber yaralandı. İhbar sonrası olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekibi tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar ambulanslarla hastaneye götürüldü. Yaralıların tedavinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.