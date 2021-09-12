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Mithat ABAKAN- Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya), (DHA)
Haber Giriş: 12.09.2021 - 11:08 | Son Güncelleme:

Manavgat'ta ilginç dakikalar! Yaka paça sudan çıkarıldı

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Ünlü turizm merkezi Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan Rus turist Vitalii Marshev (59), girilmesi yasak olan Titreyengöl'e girdi. Uzun süre ikna çabalarına rağmen sudan çıkmayı reddeden Marshev'e daha sonra ekipler müdahale etti. Marshev güçlükle sudan çıkarıldı.

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  • Manavgatta ilginç dakikalar
  • Manavgatta ilginç dakikalar
  • Manavgatta ilginç dakikalar
  • Manavgatta ilginç dakikalar
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Eşi ve arkadaşlarıyla Rusya'dan Türkiye'ye tatile gelen Vitalii Marshev, Manavgat'ın Titreyengöl Turizm Merkezi'nde 5 yıldızlı bir otelde konaklamaya başladı.

Psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen Marshev, önceki gün otelde bileklerini kesmeye kalktı.

Manavgatta ilginç dakikalar Yaka paça sudan çıkarıldı

Otel görevlileri ve eşi tarafından engellenen Marshev, dün de saat 18.00 sıralarında girilmesi yasak olan Titreyengöl'e girdi.
Manavgatta ilginç dakikalar Yaka paça sudan çıkarıldı

Eşi, arkadaşları ve otel görevlileri tarafından ikna edilemeyen Marshev'in gölden çıkarılması için olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından cankurtaran simidi atılan Marshev, çıkmayı reddetti. Marshev, getirtilen kanoyla yanına gelen görevliler tarafından yaka paça sudan çıkarıldı. Marshev, kontrol amaçlı Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Rus turistin ikna edilmesi için verilen uğraşı, Titreyengöl'ün çevresinde toplananlar meraklı gözlerle izledi.

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