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Mithat ABAKAN/MANAVGAT, (DHA)
Haber Giriş: 05.10.2020 - 15:33 | Son Güncelleme:

Manavgat’ta eski mezarlık yandı

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Manavgat’ta eski mezarlık yandı
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ANTALYA’nın Manavgat ilçesindeki Vahaplı eski mezarlığında çıkan yangında 1,2 hektar alan çamlık alan zarar gördü.

Manavgat’ın Gündoğdu Mahallesi’nde bulunan Vahaplı eski mezarlığında bugün saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı. Haber verilmesiyle yangına havadan yangın söndürme helikopteri ve karadan Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi tarafından müdahale edildi. Saat 13.30 sıralarında kontrol altına alınan yangında toplam 1,2 hektar çamlık alan zarar gördü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırma başlatıldı.

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