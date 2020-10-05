Manavgat’ta eski mezarlık yandı

Manavgat’ın Gündoğdu Mahallesi’nde bulunan Vahaplı eski mezarlığında bugün saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı. Haber verilmesiyle yangına havadan yangın söndürme helikopteri ve karadan Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi tarafından müdahale edildi. Saat 13.30 sıralarında kontrol altına alınan yangında toplam 1,2 hektar çamlık alan zarar gördü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırma başlatıldı.



