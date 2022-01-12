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Manavgat'ta dere taştı, evlerini su basanlar botla kurtarıldı

#ANTALYA#Manavgat#Sağanak Yağış
Manavgatta dere taştı, evlerini su basanlar botla kurtarıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, şiddetli yağış nedeniyle dere taşınca 171 villanın bulunduğu sitedeki evleri, su bastı. Sitede oturanlar için seferber olan ekipler, mahsur kalanları bot ve iş makineleriyle kurtardı. Tahliyeler sırasında 'Hena' isimli köpek de evden botla alındı. Sitede inceleme yapan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "Görünen o ki uzun zaman elektrik olmayacak. İnsanların ısınmaları noktasında tüplü sobalar, ışıldaklar tedarik ediyoruz. Yine elektriklerin olmamasından dolayı insanların gıdalarında eksik kalmamaları noktasında sıcak yemek talimatı verdik" dedi.

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Manavgat'ta dün akşam başlayan şiddetli yağmur ve lodosun etkisiyle Kızılot Mahallesi'ndeki Karpuzçayı Deresi taştı. Tarım arazileri suyla dolarken, dere yakınındaki 171 villa tipi konutun olduğu sitenin giriş katlarını ise su bastı. Site sakinleri, ihbarla gelen jandarma, Manavgat Belediyesi Fen İşleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AFAD ve İHH arama kurtarma ekipleri tarafından iş makinesi ve şişme botlarla tahliye edildi.

Manavgatta dere taştı, evlerini su basanlar botla kurtarıldı

Sitede idari görevli Çetin Şendoğdu, kış nedeniyle 50 civarı hanede yaklaşık 150 kişinin kaldığını söyledi.

Mahsur kalanların ekipler tarafından çıkarıldığını aktaran Şendoğdu, 50-60 kişinin de evinde kalmayı tercih ettiğini söyledi.

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'UZUN ZAMAN ELEKTRİK OLMAYACAK'

Sitede inceleme yapan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, lodos nedeniyle ırmak ve derelerin suyu denize boşaltamadığı için taşkın yaşandığını belirtti.

Manavgatta dere taştı, evlerini su basanlar botla kurtarıldı

Sözen "Bütün ekipler siteye geldi. Lodosun durmasıyla su yavaş yavaş boşalıyor. Bizler de makinelerle tahliyeleri sağlıyoruz, vatandaşları çıkarıyoruz. Görünen o ki uzun zaman elektrik olmayacak. İnsanların ısınmaları noktasında tüplü sobalar, ışıldaklar tedarik ediyoruz. Yine elektriklerin olmamasından dolayı insanların gıdalarında eksik kalmamaları noktasında sıcak yemek talimatı verdik" diye konuştu. Side Mahallesi Cennetler mevkisinde yağışın etkili olduğunu dile getiren Başkan Sözen, Manavgat Irmağı'nda şu anda taşma tehlikesi bulunmadığını söyledi.

Manavgatta dere taştı, evlerini su basanlar botla kurtarıldı

'HENA' BÖYLE KURTARILDI

Tahliyeler sırasında evde kalan 'Hena' isimli köpek de İHH arama kurtarma ekipleri tarafından botla kurtarıldı.

 

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#ANTALYA#Manavgat#Sağanak Yağış

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