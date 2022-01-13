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Manavgat’ta aşırı yağış heyelana neden oldu, karayolu çöktü! Yol 1 hafta kapalı kalacak

#ANTALYA#Manavgat#Yol Çökmesi
Manavgat’ta aşırı yağış heyelana neden oldu, karayolu çöktü Yol 1 hafta kapalı kalacak

Antalya’nın Manavgat ilçesinde aşırı yağış ve heyelan sonucu yolda çökme meydana geldi. Oluşan çökme nedeniyle yol, araç trafiğine kapandı. Yolun açılmasının 1 haftayı geçebileceği bildirildi.

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Manavgat ilçesinde aşırı yağışların ardından Ulukapı-Karavca yolu İhtiyarlı mevkiine 2 kilometre, Güzelyalı’ya 3 kilometre mesafede yaşanan heyelan nedeniyle yolda göçme meydana geldi. Yolun büyük bölümü baraj gölüne yıkılırken, kalan bölümünde de yer yer büyük çatlaklar oluştuğu gözlendi.

Manavgat’ta aşırı yağış heyelana neden oldu, karayolu çöktü Yol 1 hafta kapalı kalacak

Meydana gelen heyelan ve göçmenin ardından olay yerine gelen jandarma ile Orman ve Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) ekipleri tarafından yolda gerekli önlemler alınarak yol araç trafiğine kapatıldı.

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Yetkililer, yolun tekrar trafiğe açılmasının en az 1 hafta süreceğini belirterek, Karavca ve civar köylere ulaşımın Aşağı Işıklar ve Aksaz üzerinden sağlanacağını dile getirdiler.

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Manavgat’ta aşırı yağış heyelana neden oldu, karayolu çöktü Yol 1 hafta kapalı kalacak

Diğer taraftan Manavgat Barajı ile Karavca arasındaki yolda çökmenin yanı sıra aşırı yağışlar ve heyelan nedeniyle yer yer toprak kaymalarının oluştuğu, bölgede kesim yapan ekiplerin iş makineleri tarafından yola dökülen toprakların yoldan kaldırıldığı bildirildi.

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#ANTALYA#Manavgat#Yol Çökmesi

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