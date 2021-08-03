Manavgat’ta alevlere karşı zamanla yarış

Manavgat ilçesinde 28 Temmuz’da dört noktada başlayan orman yangınları, altıncı gününe girdi. Bölgede çok sayıda zeytinlik ve bahçenin yanı sıra ormanlık alanda etkili olan yangına, havadan ve karadan müdahale edildi. Manavgat’a sınır ilçeler Akseki, Gündoğmuş ve Alanya’nın bazı mahallelerine de sıçrayan yangında, 7 kişi öldü.

Yangın dün rüzgarın etkisiyle Beydiğin Mahallesi yakınlarına ulaştı. Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye arazözlerle yangının olduğu noktaya doğru ilerlerken, söndürme helikopterleriyle de çalışmalara destek verildi. Mahalleli evlerini boşaltırken, bazı kişiler, ağaç dallarıyla yangının evlerine ulaşmasını engellemeye çalıştı.

NAKİL HATLARINDAN MI

Antalya’da Manavgat’ın yanı sıra yangının etkilediği Gündoğmuş ilçesi de akşam saatlerinde tahliye edilmeye başlandı. Camilerden tahliye anonsları yapıldı. Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren, “Yangının Ermenek ve Oymapınar barajları arasındaki yüksek gerilim nakil hattında rüzgar kaynaklı kıvılcım oluşup çıktığını düşünüyoruz. Savcılık soruşturuyor. Gündoğmuş yanarsa Batı Toroslar yanar, yangının önünü alamayız” dedi. Gündoğmuş Devlet Hastanesi’nin de bir bölümü tedbir amaçlı boşaltıldı.









YANGIN KONTROL ALTINDA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ilçenin tahliyesinin kaymakamlık koordinasyonunda yürütüldüğünü belirterek kente doğrudan bir tehdit olmadığını söyledi. Çavuşoğlu, “Yaşlılar, çocuklar ve hayvanlarla ilgili bazı tedbirler aldık. Poyraza dönerse yine şehre doğru yönelebilir” dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da “Kent merkezine yaklaşmış olan yangın bertaraf edildi, kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor” diye konuştu.

ÇÖKERTME KÜL OLDU

Muğla’nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ve Türkevleri mahallelerine sıçradı. Alevlerin Ören Mahallesi’ni tehdit etmesi nedeniyle Kemerköy Termik Santrali’nin etrafında iş makineleriyle hatlar kazılarak, hidrojen tankları boşaltıldı.









Alevlere teslim olan Mazı Mahallesi’nde köylülerden bazıları sahilden botlarla gezi teknelerine alınıp tahliye edildi. Geride kalanlar ise köy meydanında gözyaşları içinde söndürme çalışmalarını izledi.

YOLLAR KAPANDI

Tahliyenin ardından, mahalle girişi jandarma ve zabıta görevlilerince sivil araç girişine kapatıldı. Söndürme çalışmalarının devam ettiği sırada, Aşağı Mazı ve Yukarı Mazı arasındaki yolun tutuştuğu ve artan tehlike nedeniyle araç trafiğine kapatıldığı bildirildi, kapanan yol 5 saatlik çalışmanın ardından açıldı.

İtfaiye ve belediye işçileri, Aşağı Mazı Mahallesi’ndeki söndürme çalışmalarını sürdürürken, alevler bu kez ünlü Çökertme Koyu ve Gökbel Mahallesi’nde etkisini gösterdi. Rüzgarın yön değiştirmesiyle alevler bölgeyi kaplayınca Çökertme ve Gökbel mahalleleri tahliye edildi.

3 helikopter ve 3 uçağın da kullanıldığı söndürme çalışmaları sürerken rüzgarın yön değiştirmesiyle pek çok noktada etkili olan yangın nedeniyle Bozolan, Fesleğen ve Türkevleri de boşaltıldı. Bodrum’da şu an 6 mahalle tahliye edilmiş durumda.

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