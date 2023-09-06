×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Manavgat'ta acı olay... Kuzenlerin kullandığı jet skiler çarpıştı: Emir hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#ANTALYA#Manavgat#Tatil
Manavgatta acı olay... Kuzenlerin kullandığı jet skiler çarpıştı: Emir hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2023 13:19

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ırmakta 2 kuzenin kullandığı jet skiler çarpıştı. Kazada lise öğrencisi Emir Koşar (16) hayatını kaybetti, kuzeni 17 yaşındaki E.T. gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Manavgat Irmağı Boğaz mevkisinde dün saat 15.00 sıralarında Emir Koşar ile teyzesinin oğlu E.T. , ayrı ayrı jet skiye bindi. Bir süre sonra kuzenlerin kullandığı jet skiler çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Emir Koşar, suya düştü. Kazanın olduğu sırada bölgeden geçen bir tur teknesinin çalışanları tarafından sudan çıkarılan Koşar, özel bir hastaneye götürüldü. Çağlayan Anadolu Lisesi öğrencisi Koşar, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Koşar'ın cenazesi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kuzen E.T. gözaltına alınırken, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. (DHA)

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#ANTALYA#Manavgat#Tatil

BAKMADAN GEÇME!