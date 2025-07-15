Manavgat’ta 3 isme ihraç istemi

Haberin Devamı

“Manavgat’ta yaşananlar, soruşturmanın ötesinde, açıkça siyasi kumpastır. Bu yaşananlarda CHP’nin tek kusuru bu adamın, bu baklavacını meclis üyesi yapılmasıdır. MYK toplantımızda, Manavgat’ta yaşanan süreçle ilgili, rüşvet kumpasının baş aktörü Engin Tüter, Cengiz Coşar ve Hüseyin Cem Gül’ün kesin ihraç istemiyle disipline sevkine karar verilmiş; soruşturmanın selameti açısından, belediye meclis grubundan 7 kişinin gözaltına alınması, bu meclis üyesi listelerinin oluşturulmasında dahli olmaları nedeniyle Belediye Başkanımız Niyazi Nefi Kara ve önceki Belediye Başkanımız Şükrü Sözen’in üyelikleri askıya alınmıştır.

(Özer’in tahliyesi) Sürecin tamamen siyasi olduğu görülmüştür. Her ne kadar başka bir dosyadan tutukluluğu bulunsa da Özer kayyum atanmasına neden olan dosyadan tahliye edildiğine göre kayyum uygulamasına derhal son verilmelidir.”