Manavgat'ta 15 kaçak göçmen sazlıkta yakalandı

Manavgat'ın Denizkent Mahallesi'nde bazı kişilerin Suriye uyruklu kaçak göçmenleri Avrupa ülkelerine götüreceği ihbarı üzerine, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele (GKİT) Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Taşağıl Jandarma Karakolu Komutanlığı ekipleri tarafından araştırma başlatıldı. Yapılan çalışmada Denizkent Mahallesi'nde dün sahildeki sazlıklar arasında saklanan 1'i çocuk, 2'si kadın, Suriye uyruklu 15 kaçak göçmen yakalandı.
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