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DHA
Haber Giriş: 29.08.2021 - 15:08 | Son Güncelleme:

Manavgat'ta 13 yıl önce yanan orman yeniden yeşile döndü

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Manavgat'ta 13 yıl önce yanan orman yeniden yeşile döndü

Orman Genel Müdürlüğü, 2008 yılında 16 bin hektar alanın küle döndüğü Taşağıl yangını sonrasında yeşillenen ormanın fotoğrafını paylaştı. Orman Genel Müdürlüğü, yanan ormanların kısa sürede ve en ideal yöntemle yeşillendirilmeye devam edileceğini belirtti.

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  • 13 yıl önce yanan orman yeniden yeşile döndü
  • 13 yıl önce yanan orman yeniden yeşile döndü
  • 13 yıl önce yanan orman yeniden yeşile döndü
  • 13 yıl önce yanan orman yeniden yeşile döndü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Antalya'da en büyük yangınlar arasında yer alan 2008 yılında Manavgat ilçesinde meydana gelen Taşağıl yangını, 5 gün sonra kontrol altına alındı. Manavgat ve Serik ilçeleri sınırlarında 16 bin hektar ormanın kül olduğu yangında yüz binlerce ağaç ve canlı yok oldu. Yangının hemen sonrasında bölgede, ağaçlandırma çalışmaları başlatıldı.

Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yangın sonrası yeşillenen ormanın fotoğrafını paylaştı.

Marmaris ve Manavgattaki orman yangını felaketi gözler önüne serildi
Marmaris ve Manavgat'taki orman yangını felaketi gözler önüne serildi

Orman Genel Müdürlüğü'nün paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Bu orman, 2008 yılında çıkan yangınlarda kül olmuştu. Hepsi küllerinden yeniden doğdu. Yanan ormanlarımızı en kısa sürede, en ideal yöntemlerle yeşillendirmeye devam edeceğiz."

Manavgatta 13 yıl önce yanan orman yeniden yeşile döndü

Manavgattaki yangında 50 bin hektara yakın alan kül oldu
Manavgat'taki yangında 50 bin hektara yakın alan kül oldu
İşte biz buyuz
İşte biz buyuz

Manavgatta 13 yıl önce yanan orman yeniden yeşile döndü

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