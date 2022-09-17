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Manavgat’ın yanan ormanında hayatın ayak izleri

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#Manavgat#Yangın#Karakulak
Manavgat’ın yanan ormanında hayatın ayak izleri
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2022 07:00

Manavgat’ta geçen yıl binlerce hektar ormanın küle dönüştüğü, yaban hayatının yok olduğu büyük yangın sonrası alan yeniden yeşillenmeye başladı. Yanan yerlerde birçok yaban hayvanının yanı sıra ‘ormanın hayalet kedisi’ olarak da bilinen ‘karakulak’ın ayak izine rastlandı.

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Geçen yıl binlerce hektarı küle döndüren Antalya’nın Manavgat ilçesindeki orman yangınından kısa bir süre sonra, yanan alanlarda makilik doğal bitkilerin filizlendiği belirlenmişti.

Manavgat’ın yanan ormanında hayatın ayak izleri

Yanan alanlar, yeniden yeşillenmeye başladı.

Orman Bölge Müdürlüğü’nün fidan dikimi, tohum atma ve kozalakların içindeki tohumların toprakla buluşmasıyla, yangının üzerinden bir yıl geçtikten sonra tohumların birçoğu yeşillendi. Bu süreçte Antalya Kuş Gözlem Topluluğu üyelerinin alanda yaptıkları araştırmalarda, bölgede yaban hayatının da canlanmaya başladığı tespit edildi.

Manavgat’ın yanan ormanında hayatın ayak izleri

Yaban kedisi ‘karakulak’ın ayak izleri fotoğraflandı.

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ORMANIN HAYALET KEDİSİ

Birçok kuş türü, sürüngen ve böceklerle birlikte yaban hayatının geri döndüğü bölgede Muğla Sıtkı Uçman Üniversitesi'nden öğretim görevlisi Dr. Yasin İlemin, saha incelemelerinde bir sürprizle karşılaştı.

Manavgat’ın yanan ormanında hayatın ayak izleri

Yaban hayatı ve özellikle de karakulak alanında yaptığı bilimsel çalışmalarla tanınan Dr. İlemin, ‘ormanın hayalet kedisi’ olarak da bilinen karakulak izine rastladı. Ayak izini fotoğraflayan İlemin, "Aradan geçen zamanda karakulak, karatavuk, kınalı keklik gibi türler nemli ve yanmadan kalmış vadi tabanlarında hayata tutunmaya devam ediyorlar" dedi.

Manavgat’ın yanan ormanında hayatın ayak izleri

10 GÜN SÜRMÜŞTÜ

Antalya’nın Manavgat ilçesinde geçen yıl 28 Temmuz’da 4 farklı noktada başlayan orman yangınları, sınır ilçeler Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve Alanya’nın bazı mahallelerine de sıçradı. 2’si ormancı, 8 kişinin yaşamını yitirdiği yangınlar, 19 farklı noktada günlerce sürdü. Bu ilçelerdeki 59 mahalle büyük zarar gördü. Toplamda 65 bin hektara yakın ormanın küle döndüğü yangında, çiftlik hayvanları, kedi, köpek ve ormanlardaki yaban hayvanları da büyük zarar gördü. Büyük yangın, 10 gün sonra söndürülebildi.

 

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#Manavgat#Yangın#Karakulak

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