Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı: Altın ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi

Manavgat Belediyesi'ne yönelik başlatılan operasyon derinleşerek büyümeye devam ediyor. Yeni görüntüler ortaya çıktı. Yeni görüntülere göre; Manavgat Belediyesi Başkanının yeğeninden rüşvet itirafı geldi. Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da adının geçtiği dosyada yapılan aramada yer gösterme işlemleri sırasında 3 kilo külçe altın, 500 bin Euro ve 153 bin 160 dolar ele geçirildi.

CNN Türk yayınında Gazeteci Tamer Oskay soruşturma kapsamında yeni gelişmeleri anlattı;

Antalya Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tatlı kutusunda başkan yardımcısının ofisinde ele geçirilen kutularla yansımıştı. Oradan yola çıkarak dosyanın ayrıntılarına ulaşmıştık. Yaklaşık 800 milyon liralık rüşvet trafiğinin döndüğü iddia edilmişti.

Savcılık soruşturmayı yürütünce biraz önce de söylediğim gibi bazı detaylara ulaştık. Özellikle 3 kg külçe altın yine şüphelilerin gösterdiği bir adreste bulundu. Yani bu rüşvet paralarından elde edilen ancak belediye çalışanlarının birlikte hareket ettiği bir kişinin adresinde bulundu. Bu para yani 3 kg külçe altının bugün yaklaşık değeri 15 milyon TL gibi bir rakam belki daha fazla bir paraya tekabül ediyor.

MANAVGAT’TAKİ RÜŞVET PARALARI ZİRAİ DEPODAN ÇIKTI!

500.000 Euro 160.000 dolar gibi şu ana kadar nakit paralar ele geçirildi. Ancak çok çarpıcı iddialar var. Mesela Cumhuriyet Başsavcılığı Abdullah Doğukan Kaya var. Burada onun bilgisine başvuruyor. O ifade verenlerden biri diyor ki; "Aldığı paranın başkanın talimatları doğrultusunda ben bunu bir zirai depoda sakladım" diyor. Sonra bu zira depoya gidiliyor orada yapılan aramalarda bu Euro ve dolara ulaşılıyor.

Gösterilen adreste rüşvet olarak alınmış paraya bu noktada ulaşılıyor. Yine savcılık tarafından yürütülen bir soruşturmada yeni bir detay daha var. Yüklü miktarda döviz, altın ve bir çok paralar kilitli kasalarda el ele geçiyor. Paranın kaynağı, rüşvet görevi kötüye kullanma ve bundan alınan usulsüz olarak otellere verilen ihaleler var. İmar izinleri var, turizm işletmelerinin kapalı olması gereken zamanda kapalı olmaması gibi şikayetler var. Olağanüstü rüşvet paralarından bahsediliyordu. Bahsedilen rüşvet miktarı korkunç bir para. 800 milyon TL'den fazla bir paradan bahsediyoruz. Bu yeni detaylarda ise rüşvet paralarının nasıl organize bir şekilde gönderildiği ve ifadesine başvurulan kişilerin bu paraları nerelerde sakladığı ile ilgili bilgiler yer alıyor. Bu paralar bir depoya götürülmüş. Zirai depoya... Savcının iddiasına göre bu görüntülerdeki rüşvet paraları." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "rüşvet" soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Zeynep K. 5 Temmuz'da gözaltına alınmış, Böcek'in oğlu şüpheli Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Zeynep K. ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Muhittin Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

Muhittin Böcek'in yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek de 27 Temmuz'da "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla havalimanında yakalanmış ve tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında 12 Ağustos'ta belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 17 kişiden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 8'i tutuklanmış, 5'i adli kontrol şartıyla, 2'si ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Büyükşehir Belediyesinden ihale alan A.A, B.Ç, M.Y. ve Y.Y'nin hak ediş ödemelerini almak için Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'e 195 milyon lira rüşvet verdiği iddia edilmişti. Rüşvet paralarının hesabına yatırıldığı ileri sürülen döviz bürosuna ve bu paraların altına çevrildiği iddia edilen 2 kuyumcu işletmesine kayyum atanmıştı.

Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek ise 19 Ağustos'ta Viyana'dan Antalya Havalimanı'na geldiğinde gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Soruşturmanın devamında Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan ve hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından teslim olan İlker Arslan ile iş insanı F.A. da 7 Eylül'de tutuklanmıştı.